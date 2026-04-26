Fisher & Paykel presenta Nature–Ritual a EuroCucina 2026 trasformando le routine quotidiane in rituali senza tempo

Durante EuroCucina a Milano, il marchio di elettrodomestici di lusso di origine neozelandese ha annunciato il lancio di Nature–Ritual, una nuova linea di prodotti. La presentazione si è svolta il 26 aprile 2026 e ha coinvolto l'esposizione di questa gamma, pensata per integrare le attività quotidiane con un senso di ritualità. La società fa parte del Gruppo Haier e si distingue nel settore per le sue proposte di alta gamma.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILANO, 26 aprile 2026 PRNewswire — Fisher & Paykel, il marchio di elettrodomestici di lusso di Aotearoa, in Nuova Zelanda, e parte del portafoglio globale del Gruppo Haier, ha presentato Nature—Ritual a EuroCucina a Milano. L’installazione immersiva di 450 m² presenta la collezione State of the Art del marchio all’interno di un ambiente scultoreo ispirato ai paesaggi selvaggi della Nuova Zelanda. Alla base c’è un’idea semplice: un design accurato può trasformare la routine in rituali ricchi di significato. In Nature—Ritual, gli elettrodomestici non vengono presentati come oggetti a sé stanti, ma...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Fisher & Paykel presenta Nature–Ritual a EuroCucina 2026, trasformando le routine quotidiane in rituali senza tempo Notizie correlate Fisher & Paykel Unveils Nature–Ritual at EuroCucina 2026, Elevating Everyday Routines into Timeless RitualsCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILAN, April 23, 2026 /PRNewswire/ — Fisher & Paykel, the luxury appliance brand from Aotearoa New Zealand... Kohler and Flamingo Estate Create a Sculptural Bathhouse Rooted in Ritual, Nature, and Craft at Milan Design WeekCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILAN, April 21, 2026 /PRNewswire/ — Kohler, in partnership with Richard Christiansen, founder of Flamingo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Le installazioni da non perdere alla Milano Design Week 2026 finora; Fisher & Paykel Unveils Nature–Ritual at EuroCucina 2026 Elevating Everyday Routines into Timeless Rituals. Nature – Ritual by Fisher & PaykelNew Zealand-based appliance brand Fisher & Paykel is taking part in the 2026 edition of Milan-based design fair Salone del Mobile, running during the city's design week. The brand debuts its State of ... dezeen.com Fisher & Paykel set to create forest-like installation at Salone del MobilePromotion: Fisher & Paykel has unveiled plans for a nature-inspired installation designed with strategic brand partner Alt Group and architecture studio Calvi Brambilla & Partners for EuroCucina 2026 ... dezeen.com PARCO1923 X ASPESI Dove la natura si fa gesto quotidiano. Puro, essenziale, senza compromessi. Detersione naturale. Senza parabeni. . PARCO1923 X ASPESI Where nature meets daily ritual. Pure, essential, intentional. Naturally cleansing. No parabens - facebook.com facebook