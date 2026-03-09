De Grandis commenta le recenti scelte tattiche della Juventus, sottolineando che Yildiz si trova più a suo agio in una determinata posizione, mentre David, pur non giocando male, non è ancora riuscito a segnare. La discussione si concentra sulle difficoltà offensive della squadra e sulle dinamiche tra i talenti nel reparto avanzato, analizzando le scelte del tecnico e le performance dei giocatori coinvolti.

De Grandis analizza le difficoltà offensive della Juve e le dinamiche tattiche legate alla convivenza dei vari talenti nel reparto avanzato. Il dibattito sulle prestazioni della Juventus continua a tenere banco nei salotti televisivi. L'attenzione si concentra sulle attuali dinamiche del reparto offensivo. Negli studi di Sky Sport, è andata in scena una disamina sulle scelte tattiche e sul rendimento dei singoli protagonisti. Il focus ha riguardato il momento vissuto da David, alle prese con una fase realizzativa complicata e una costante ricerca di identità all'interno del modulo. Il giocatore attraversa un periodo di appannamento che incide sul giudizio.

De Grandis rivela: «Per me Yildiz rende meglio in quella posizione lì. David? Non ha giocato male ma non fa mai gol»

