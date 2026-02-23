Milan De Grandis | Valenti? Fa marcia indietro e tocca Maignan | è ostruzione

Stefano De Grandis ha contestato Valenti, accusandolo di aver fatto un passo indietro e di aver toccato Maignan durante il gol di Troilo. Secondo l’opinionista, l’intervento del difensore ha ostacolato il portiere senza che l’arbitro intervenisse. La discussione riguarda le azioni contestate nel match tra Milan e Parma, e De Grandis ha sottolineato come questa decisione abbia influenzato il risultato finale. La vicenda ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.

Nel pomeriggio di ieri, il Milan ha ospitato il Parma di Carlos Cuesta a an Sironel match valido per la 26esima giornata di Serie A 2025-2026. I rossoneri di Massimiliano Allegri hanno perso 1-0 grazie ad un gol, molto discusso, di Troilo, mettendo un punto alla striscia di imbattibilità durata ben 24 partite. Stefano De Grandis, giornalista e opinionista di Sky Sport 24, durante Sky Calcio Club ha voluto spendere alcune parole sull'azione legata al gol del Parma, rivista al VAR dall'arbitro Piccinini. Ecco, di seguito, le sue parole: Le parole di Stefano De Grandis sul gol del Parma: "È vero che per far sì che sia fallo il giocatore si deve muovere verso il portiere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

