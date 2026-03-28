Ieri sera, tre giocatori del Milan sono scesi in campo con le rispettive Nazionali, con Tomori e Pavlovic titolari e Estupinan subentrato negli ultimi minuti. La partita ha visto i calciatori rossoneri impegnati in diverse fasi del match, senza ulteriori dettagli sul risultato o sulle azioni specifiche. La presenza in campo varia a seconda delle scelte dei rispettivi allenatori.

Arrivano altre buone notizie dalle Nazionali. Come noto, la Serie A si è fermata per far spazio all'ultima pausa prima del Mondiale e sono numerosi i rossoneri chiamati dal proprio Paese per le amichevoli. Ieri sera, tra le tante partite che si sono giocate, tre giocatori del Milan sono scesi in campo con la maglia della propria Nazionale e si tratta di tre difensori. Il primo, in ordine cronologico, è Fikayo Tomori. Il 23 rossonero è tornato alla titolarità con l'Inghilterra nel match giocato a 'Wembley' contro l'Uruguay, terminato 1-1 dopo i gol di White e Valverde. Per l'inglese 69' in campo e una buona prestazione generale, in cui si sottolinea il 75% di duelli aerei vinti e il 94% di passaggi completati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, titolarità in Nazionale per Tomori e Pavlovic e pochi minuti per Estupinan: ecco il resoconto

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