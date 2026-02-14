Milan cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato tutti i retroscena sulla firma dell’inglese

Il Milan ha rinnovato il contratto di Tomori, perché il club vede nel difensore inglese un elemento chiave per la prossima stagione. La decisione arriva dopo settimane di trattative e incontri tra le parti, con l’obiettivo di consolidare la linea difensiva. La scelta si inserisce in un piano più ampio, che coinvolge anche l’influenza di Allegri, la quale ha portato a valutare attentamente i rischi e i benefici della firma. Nei giorni scorsi, il giocatore ha passato un controllo medico approfondito e ha firmato un accordo che lo legherà al club per altri anni.