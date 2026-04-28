Milan | brutto colpo per Modric

Il centrocampista croato ha subito un intervento e si trova a dover affrontare un periodo di recupero. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha specificato i dettagli dell’operazione. La sua assenza potrebbe influire sulle prossime partite della squadra, considerando il ruolo importante che ricopre in campo. Al momento, non sono stati resi noti tempi precisi di recupero.

Un brutto colpo per il Milan e per Luka Modric. Il fuoriclasse croato ha subito un intervento chirurgico nella giornata di lunedì 27 aprile presso la Clinica La Madonnina di Milano per risolvere una frattura complessa pluriframmentaria dello zigomo sinistro, rimediata durante la gara contro la Juventus di domenica. L’infortunio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: brutto colpo per Modric Il coro per modric milan Verona Notizie correlate Calciomercato Milan, Tare piazza un colpo ‘alla Modric’: ecco chi ha puntatoIl calciomercato estivo è ancora lontano, ma il Milan - come ormai ben sapete - è già pienamente operativo in vista della stagione 2026-2027. Leggi anche: Milan-Torino, le pagelle: Modric, 99 tocchi e un colpo di genio (7,5). Vlasic, un maestro (8) Altri aggiornamenti Temi più discussi: Frattura allo zigomo e operazione per Modric; Calhanoglu, altro infortunio: a rischio la finale di Coppa Italia contro la Lazio, quante partite salta; Milan-Juventus 0-0: la sfida Champions finisce in parità a San Siro; Serie A, ancora uno zero a zero tra Milan e Juventus; l'Inter raggiunta sul pareggio dal Torino. Modric, frattura allo zigomo contro la Juventus: intervento chirurgico per il centrocampista del MilanBrutte notizie per il Milan di Massimiliano Allegri in vista del rush finale del campionato. Il club rossonero ha comunicato che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto oggi Luka Modric hanno ... tg.la7.it Milan, frattura allo zigomo per Modric dopo lo scontro con Locatelli: sarà operatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Milan, frattura allo zigomo per Modric dopo lo scontro con Locatelli: sarà operato ... tg24.sky.it Calciomercato #Milan, #Aké possibilità concreta. @FabrizioRomano: "Sta valutando l'addio al #ManchesterCity" #SempreMilan #SerieA x.com Abbiamo provato a ipotizzare possibili conferme e cessioni del #Milan attuale in vista del prossimo anno: ecco chi potrebbe rimanere e chi sembra destinato a salutare. Dalle varie cessioni potrebbe arrivare una cifra molto importante. Scopri di più nella nostra - facebook.com facebook