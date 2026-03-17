Nel calciomercato del Milan, Tare ha fatto un acquisto importante, ispirato allo stile di Modric. La società rossonera mantiene alta l’attenzione su occasioni di mercato sia italiane che internazionali, ed è disposta a investire anche su giocatori svincolati. La strategia mira a rafforzare la rosa, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni della squadra. La trattativa riguarda un calciatore che si inserisce nel profilo richiesto.

Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma il Milan - come ormai ben sapete - è già pienamente operativo in vista della stagione 2026-2027. Prova ne è la trattativa con il Corinthians per il giovane centrocampista brasiliano André. Al di là di come andrà a finire, è segno di come l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare siano pronti a cogliere le occasioni che il palcoscenico - italiano e internazionale - propone al Diavolo. Rispetto alle passate stagioni, in società sembra registrarsi anche un cambio di direzione. O, per meglio dire, di filosofia. PROSSIMA... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare piazza un colpo ‘alla Modric’: ecco chi ha puntato

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