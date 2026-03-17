Calciomercato Milan Tare piazza un colpo ‘alla Modric’ | ecco chi ha puntato
Nel calciomercato del Milan, Tare ha fatto un acquisto importante, ispirato allo stile di Modric. La società rossonera mantiene alta l’attenzione su occasioni di mercato sia italiane che internazionali, ed è disposta a investire anche su giocatori svincolati. La strategia mira a rafforzare la rosa, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni della squadra. La trattativa riguarda un calciatore che si inserisce nel profilo richiesto.
Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma il Milan - come ormai ben sapete - è già pienamente operativo in vista della stagione 2026-2027. Prova ne è la trattativa con il Corinthians per il giovane centrocampista brasiliano André. Al di là di come andrà a finire, è segno di come l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare siano pronti a cogliere le occasioni che il palcoscenico - italiano e internazionale - propone al Diavolo. Rispetto alle passate stagioni, in società sembra registrarsi anche un cambio di direzione. O, per meglio dire, di filosofia. PROSSIMA... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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