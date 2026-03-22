Milan-Torino le pagelle | Modric 99 tocchi e un colpo di genio 7,5 Vlasic un maestro 8
Durante la partita tra Milan e Torino, Rabiot ha mostrato un rendimento molto alto, contribuendo con diverse azioni oltre alla rete segnata. Gineitis ha giocato per un'ora, offrendo sia presenza fisica che capacità tecnica. Modric ha toccato 99 volte il pallone, realizzando un colpo di genio, mentre Vlasic si è distinto come un vero maestro in campo.
In Milan-Torino, un Rabiot ad altissimo livello: c'è molto, oltre il gol. Gineitis per un'ora ha tutto, quantità e qualità. Füllkrug deludente al ritorno da titolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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