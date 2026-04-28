Milan bocciatura Estupiñán | Mendes lavora all’addio Per il post spunta il duello da 30 milioni con l’Inter

Il Milan ha deciso di non approvare la richiesta di Estupiñán e ora Mendes sta negoziando la sua cessione. Nel frattempo, si parla di un’offerta da 30 milioni di euro rivolta all’Inter per un giocatore che può occupare il ruolo di terzino sinistro. La società rossonera si sta concentrando su un nuovo acquisto per rinforzare la fascia laterale, mentre le trattative con il club nerazzurro sono in corso.

Aria di rivoluzione a Milanello. Nonostante un derby vinto, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a salutare chi non ha convinto. Il primo nome sulla lista delle partenze è Pervis Estupiñán. Molti giocatori, come lui, non hanno pienamente rispettato le aspettative che dirigenti e staff tecnico avevano su di loro e saranno messi in vendita. Al loro posto il Diavolo, che già dovrà pensare ad irrobustire l'organico con rinforzi di qualità per - si spera - il ritorno in Champions League, dovrà inserire le giuste pedine. Elementi che permettano ai rossoneri di Allegri di fare il salto di qualità. Ma andiamo con ordine. Strategia di...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, bocciatura Estupiñán: Mendes lavora all’addio. Per il post spunta il duello da 30 milioni con l’Inter Notizie correlate Estupinan post Milan-Inter: “Adattamento non facile. Ma vincere un derby così è un sogno”Pervis Estupinan, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026... Conferenza stampa Allegri post Milan Inter: «Loro si meritano il vantaggio di 7 punti e sono i favoriti. Su Estupinan vi dico questo»di Redazione Inter News 24Conferenza stampa Allegri post Milan Inter: le parole del tecnico dei rossoneri dopo la vittoria ottenuta nel derby di... Tutti gli aggiornamenti Milan, Estupiñán riapre lo scudetto: derby vintoIl Milan si aggiudica il derby della Madonnina, superando l’Inter per 1?0 grazie a una rete decisiva siglata da Estupiñán al 35’ del primo tempo. Questo risultato permette ai rossoneri di riportarsi a ... it.blastingnews.com Il derby va al Milan per 1-0 (come all’andata) grazie alla rete di Estupiñán: rossoneri a -7 dall’Inter capolistaMilano –Il derby lo vince il Milan, come all'andata. Uno a zero, replicando il punteggio del primo scontro diretto in campionato, grazie alla rete di Estupiñán al 35' del primo tempo. Non è una ... ilgiorno.it