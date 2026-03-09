Estupinan post Milan-Inter | Adattamento non facile Ma vincere un derby così è un sogno

Dopo il derby tra Milan e Inter, Pervis Estupinan, difensore del Milan, ha commentato l’incontro durante un’intervista a Sky Sport. Il giocatore ha detto che l’adattamento alla squadra non è stato semplice, ma ha anche affermato che vincere un derby di questo livello rappresenta un sogno. La sua analisi si concentra sulla partita appena conclusa e sul suo percorso personale.

Pervis Estupinan, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul gol più importante della stagione del Milan: "Senza dubbio per me è il gol più importante della carriera: un sogno diventato realtà, vincere un derby in questa maniera.". Sul suo rapporto con Massimiliano Allegri dopo mesi non facili: "Credo che non è stato facile l'adattamento. Sono in una squadra come il Milan e credo di dover lavorare duramente per meritarmi la fiducia del mister e dei miei compagni".