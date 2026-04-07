Milan attacco da incubo | rivoluzione totale e addio ai big in estate

Il Milan sta attraversando una fase difficile a livello offensivo, con una serie di partite senza reti che ha portato a una crisi realizzativa. La situazione ha generato tensioni tra la dirigenza e l’allenatore, portando a un possibile cambio di guida tecnica e a una riflessione sulle strategie da adottare nella prossima sessione di mercato. La società ha annunciato che ci saranno importanti cambiamenti in estate, con un possibile addio ai giocatori più esperti.

La crisi realizzativa del Milan ha raggiunto il punto di rottura, trasformando la sterilità offensiva della gestione Allegri in un caso diplomatico che preannuncia una rivoluzione radicale in estate. I numeri certificano un’emorragia tecnica senza precedenti: nel 2026, il pacchetto avanzato rossonero ha prodotto la miseria di 8 reti complessive, rendendo il Diavolo l’unica compagine tra le prime cinque forze del campionato a non vantare un singolo calciatore in doppia cifra. Il triplo knockout consecutivo per 1-0, culminato nell’ultimo blackout contro il Napoli, ha evidenziato l’incapacità cronica di finalizzare una manovra che pure appare equilibrata negli altri reparti, ma totalmente spuntata negli ultimi sedici metri. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, attacco da incubo: rivoluzione totale e addio ai big in estate Inter, estate di rivoluzione: i big pronti all'addio, ecco la strategiaIl club si sta muovendo verso una ristrutturazione estiva strutturata per consolidare la competitività futura, puntando a una riduzione dell’età... In estate sarà rivoluzione in attacco? In tre si giocano il futuro col MilanCome scrive 'Tuttosport' sarà un finale di stagione importante per tre attaccanti del Milan, tutti in bilico: si parla di Fullkrug, Nkunku e Gimenez. Temi più discussi: Rivoluzione per l'attacco del Milan: da Gimenez a Leao, il giornalista fa il punto della situazione; Alessandro Costacurta: Gravina deve dimettersi. L’ex Milan lancia la bomba su Sky dopo il flop Mondiale; Idea Santiago Castro per l'attacco del Milan: 2 motivi per cui può essere il rinforzo giusto per Allegri; Un difensore e un bomber da 20 gol: il Milan indica le sue priorità. Per l'attacco fissati 4 nomi. Pagina 1 | Milan, il sogno sfiorato e il grande incubo: ora Allegri è preoccupatoPer la sfida contro il Toro, Max ritroverà Rabiot. Però per Napoli rischia di perdere Modric, Fofana e Saelemaekers, tutti in diffida ... tuttosport.com Inter, big match da incubo. Ma quanti rimpianti Milan: 16 punti persi con le piccoleLa vittoria nel derby potrebbe non bastare al Milan per riaprire il campionato. Con l’1-0 maturato ieri sera a San Siro, i rossoneri di Massimiliano Allegri accorciano a -7 dall’Inter prima in ... tuttomercatoweb.com Il Milan perde a Napoli e adesso deve guardarsi le spalle nella corsa Champions Il commento di @andrealongonimilanhello che punta il dito contro il reparto offensivo - facebook.com facebook Il Milan ko a Napoli. Il CorSport: "Nkunku e Fullkrug mai pericolosi. L'attacco non c'è" x.com