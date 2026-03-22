Milan Allegri sulle orme di Ancelotti | il dato che fotografa la stagione rossonera

Il Milan batte il Torino 3-2 nella 30ª giornata di Serie A e conquista la 18ª vittoria stagionale, ma oltre ai tre punti c’è un dato che racconta molto di più. Come riportato da 'Opta', i rossoneri hanno perso meno di tre partite in campionato (due) nelle prime 30 giornate per la prima volta della stagione 20042005, quando in panchina sedeva Carlo Ancelotti. Le reti di Pavlovic, Rabiot e Fofana hanno deciso una gara combattuta, ma il dato sulle sconfitte evidenzia soprattutto la trasformazione della squadra. Il Milan di Allegri ha costruito la propria classifica su una solidità costante, riducendo al minimo i passaggi a vuoto. Il confronto con la scorsa stagione è netto: dopo 30 giornate, nella gestione Fonseca-Conceicao, le sconfitte erano già otto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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