Nel campionato italiano, la coppia formata da Leao e Nkunku si distingue come il tandem offensivo più prolifico del Milan nella stagione in corso. Questa combinazione ha contribuito con il maggior numero di punti e goal, rispetto ad altre partnership sul campo. Analizzando le statistiche, si nota come siano stati i giocatori più impiegati insieme e abbiano dato un impatto significativo alle prestazioni complessive della squadra.

L’attacco è il nodo centrale della stagione rossonera. Le aspettative su Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug e Gimenez erano alte, ma il rendimento complessivo non è stato all’altezza. La trasferta di Napoli ha rappresentato l’ennesima conferma delle difficoltà offensive incontrate dalla squadra di Massimiliano Allegri, chiamato più volte a rimescolare le carte per trovare incisività. Il tecnico ha provato ogni soluzione possibile: sono ben undici le coppie d’attacco schierate nel corso dell’annata. Un dato che fotografa la ricerca costante della combinazione giusta. Tra tutte le opzioni sperimentate, quella formata da Rafael Leao e Christopher Nkunku è risultata la più produttiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ecco perché Leao-Nkunku è il miglior tandem d’attacco: il dato che fotografa la stagione rossonera

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L'attacco di Allegri cerca la svolta: ecco la coppia più prolifica della stagione! https://www.milannews24.com/milan-attacco-numeri-coppia-leao-nkunku/ #Milan #Allegri #Leao #Nkunku #SerieA - facebook.com facebook

La formazione ufficiale del Milan: Allegri sceglie Nkunku e Fullkrug, mentre Leao e Pulisic vanno in panchina x.com