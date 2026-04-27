Dopo i fischi ricevuti durante la partita a San Siro, l’attaccante ha deciso di prendersi una pausa e ha temporaneamente disattivato il suo profilo Instagram. Attualmente il suo account non mostra più aggiornamenti o post recenti, anche se resta accessibile. La scelta di sospendere l’attività sui social arriva in un momento di tensione e di attenzione intorno alla sua presenza pubblica e ai rapporti con i tifosi.

Rafa Leao si è preso una pausa. da Instagram. Dopo i fischi che gli sono piovuti addosso ieri sera a San Siro, per la seconda gara casalinga di fila, il portoghese ha sospeso il suo profilo sulla piattaforma di social web che finora aveva utilizzato per pubblicare le sue foto, ma anche per lanciare messaggi al mondo Milan. Non è certo un periodo facile per Rafa che non segna dall' 1 marzo, in occasione della trasferta contro la Cremonese, e anche contro la Juventus si è reso protagonista di una prestazione non positiva. E' fermo a quota 9 reti in campionato, 10 in stagione, ma è nell'occhio del ciclone del popolo di San Siro perché la sua trasformazione in centravanti non è stata positiva.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dopo i fischi di San Siro, Leao si prende una pausa... e sparisce da Instagram

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