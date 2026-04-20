Il trasferimento di Nkunku al Milan si è rivelato deludente finora, con il giocatore che non è riuscito a mostrare le prestazioni sperate dalla società. Dopo l’arrivo in estate, le sue prestazioni sono state più volte al di sotto delle aspettative, suscitando critiche e dubbi sulla scelta di mercato. La società ora si trova a dover valutare le mosse future, cercando di capire come affrontare eventuali errori di strategia.

Nkunku continua a deludere: anche nei pochi minuti contro il Verona, l'attaccante francese è stato un elemento estraneo alla partita. E non è la prima volta che capita in stagione: l'ex Chelsea non gioca una buona partita da Bologna-Milan 0-3, andata in scena il 3 febbraio. Sono passati più di due mesi e Nkunku continua a non lasciare il suo graffio sulla squadra di Allegri. Salvo qualche partita positiva sparsa e qualche colpo di classe, il colpo del mercato estivo del Diavolo è stato un vero e proprio flop per il Milan. Per Nkunku 27 partite giocate in Serie A in questa stagione con 5 gol e 3 assist. Il francese è stato usato spesso dalla panchina da Allegri: le partite giocate dall'ex Chelsea da titolare sono 12.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Nkunku un flop di mercato: il Diavolo impari dal suo errore per il futuro

Notizie correlate

Diavolo, lampi del vero Nkunku a Bologna. Il mercato? “Mai pensato di lasciare il Milan”Ha ricevuto offerte da Fenerbahçe, Atlético Madrid e Roma, ma ha rifiutato tutto pur di restare in rossonero: Christopher Nkunku, attaccante del...

Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku, Fullkrug e non solo: anche il mercato è sotto analisiMilan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku, Fullkrug e non solo: anche il mercato è sotto analisi Mercato Roma, congelati due...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Attacco flop da 65 milioni: Gimenez e Nkunku deludono, il Milan ha pagato più di 5 milioni a gol; L'enigma Leao, le contraddizioni e la paura della Champions: Milan, un altro flop sarebbe inaccettabile; Milan, cercasi attaccante. La maledizione del numero 9: 220 milioni spesi negli anni senza mai trovare un bomber. Ecco chi sono i flop; Milan, che flop Gimenez e Nkunku: pagati oltre 65 milioni di euro, in due hanno segnato 13 gol.

Milan, questo attacco è un flop. Gimenez e Nkunku investimenti fallimentari, intanto la Roma gode con MalenUn problema serio quello dell’attacco del Milan. I soldi investiti per Gimenez e Nkunku sono stati tanti, e il campo ha finora parlato di flop. Infatti, la situazione è a ... milannews.it

I dubbi in Casa Milan. Il QS titola: Da Nkunku a Ricci: quanti milioni finiti in panchinaIn merito ai dubbi che ci sono a Casa Milan, il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: Da Nkunku a Ricci: quanti milioni finiti in panchina. Nello scorso mercato ... milannews.it

Tra i giocatori del recente passato, chi vorresti vedere nel #Milan di oggi facebook

Bucchioni sulla stagione del Milan: "L'analisi porta a un obiettivo assoluto: serve un grande centravanti" x.com