Il Milan non segna a 'San Siro' da due partite consecutive, con il pareggio senza reti contro la Juventus. L'ultima volta che era accaduto qualcosa di simile risale a una stagione precedente, quando il campo non vide reti nelle due gare di fila. La squadra non è riuscita a trovare la rete in queste ultime uscite davanti al proprio pubblico, segnando il passo nelle occasioni offensive.

Nelle ultime settimane abbiamo parlato tanto dei problemi del Milan in fase offensiva. Nelle quattro gare disputate nel mese di aprile, i rossoneri hanno segnato solo un gol. Vale a dire quello di Adrien Rabiot che ha portato i tre punti contro il Verona in occasione della 34^ giornata di Serie A. Ieri sera, l'ultimo di questi quattro match con ancora zero gol rossoneri. Milan-Juventus si è infatti conclusa 0-0, un risultato che fa felice sia Massimiliano Allegri che Luciano Spalletti in ottica Champions League. Ma, nonostante questo, rimangono i problemi offensivi del Diavolo che vengono spiegati anche da alcuni numeri. Dopo la gara con l'Udinese, il Milan non ha trovato la via del gol per la seconda volta di fila a 'San Siro'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan a secco a ‘San Siro’ da due gare: ecco quando accadde l’ultima volta

10 MINUTI DI FOLLIA! | MILAN 1 - 0 LAZIO | SERIE A | STADIO SAN SIRO | REACTION LIVE

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