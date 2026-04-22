Il Milan si prepara ad affrontare la Juventus a San Siro, in una partita valida per la qualificazione alla Champions League. I rossoneri non vincono in casa contro la squadra torinese da quattro anni, un dato che desta preoccupazione tra i tifosi. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con il Milan che cerca di interrompere questa serie negativa e rafforzare la propria posizione in classifica.

Prosegue l’avvicinamento a Milan-Juventus, in programma domenica 26 aprile alle 20:45 a San Siro. La squadra di Massimiliano Allegri ospita la formazione guidata da Luciano Spalletti in uno scontro diretto che può indirizzare la corsa alla prossima Champions League. In una settimana carica di tensione e aspettative, emerge però un dato che non lascia tranquilli i tifosi rossoneri. Il Milan non segna in casa contro la Juventus da quasi quattro anni. L’ultimo centro a San Siro risale all’8 ottobre 2022: quella sera i rossoneri si imposero 2-0 grazie alle reti di Tomori nel primo tempo e di Brahim Diaz nella ripresa. Da allora, contro i bianconeri a Milano, il tabellino è rimasto desolatamente fermo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Milan-Juventus, rossoneri a secco da quattro anni a San Siro: il dato che preoccupa i tifosi

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