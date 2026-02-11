Quando Andriy Shevchenko si avvicinò per la prima volta a San Siro, sentì subito che quel campo sarebbe diventato casa sua. Ospite a 'Fenomeni', l’ex attaccante del Milan ha raccontato un retroscena sul suo arrivo in rossonero: “Quando vidi per la prima volta San Siro ebbi la sensazione che ci sarei tornato.” Una sensazione che si rivelò poi vera, portandolo a diventare uno dei simboli del club.

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha concesso una lunga intervista nell'ultimo episodio di 'Fenomeni' format condotto da Luca Toni e realizzato da Prime Sport, disponibile sul canale YouTube di 'PrimeVideoSportIT'. L'ex attaccante ucraino ha rivelato diversi retroscena e curiosità sulla sua carriera, che si intrecciano inevitabilmente col Milan, squadra con cui 'Sheva' ha vinto tutto, tra cui una Champions League e persino il Pallone d'Oro nel 2004. Ecco, dunque, le parole di Shevchenko sull'arrivo al Milan, nel destino dell'ucraino fin dai tempi delle giovanili della Dinamo Kiev. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Shevchenko: “Quando vidi per la prima volta San Siro ebbi la sensazione che ci sarei tornato”

Approfondimenti su San Siro Arrivo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Siro Arrivo

Argomenti discussi: Shevchenko a sorpresa: Nel 2008 dissi no alla Roma. Poi il retroscena con Buffon nella finale Champions: Lo guardavo, e...; Dall'arrivo al Milan alla scelta del 7, Shevchenko: Feci un torneo a San Siro, ebbi la sensazione che sarei tornato; Shevchenko ricorda il suo arrivo al Milan: Passaggio importante della mia vita. Il 7? Me lo cedette...; L'EX MILAN - Shevchenko: Nel 2008 mi voleva la Roma, Spalletti fu un signore, poi mi chiamò Berlusconi.

Shevchenko ricorda il suo arrivo al Milan: Passaggio importante della mia vita. Il 7? Me lo cedette Ibrahim BaOspite del format di Amazon Prime Video FENOMENI in compagnia dell'ex calciatore Luca Toni, Andry Shevchenko, storico attaccante del Milan che tra il 1999 e il 2006 ha ... milannews.it

Shevchenko: Nel 2008 mi voleva la Roma, Spalletti fu un signore. Poi mi chiamò BerlusconiAndriy Shevchenko è stato protagonista di una lunga intervista ai microfoni di Amazon Prime Video, con Luca Toni che gli ha posto diverse domande. tuttomercatoweb.com

Lilian #Thuram sarà a San Siro per seguire il derby d’Italia tra #Inter e #Juventus Ma per chi tiferà Kephren non ha molti dubbi “Io sono il minore, penso che tifi un po’ più per me. Marcus è il grande, il fratello con cui è un po’ più duro”. #Sportitalia x.com

Hanno illuminato San Siro e fatto innamorare milioni di tifosi. Chi preferisci tra di loro Gullit Kakà #fblifestyle - facebook.com facebook