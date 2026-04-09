Durante l'ultima puntata di 'La Tripletta', i giornalisti di 'La Gazzetta dello Sport' hanno analizzato la situazione del calciomercato del Milan, discutendo delle possibili cessioni e conferme. È stato confermato che il centrocampista Modric resterà nella rosa, mentre ci sono dubbi sulla permanenza di Leao e Maignan. La trasmissione ha fornito un quadro delle mosse possibili in vista delle prossime settimane di mercato.

Nel corso dell'ultima puntata de 'La Tripletta', i giornalisti de 'La Gazzetta dello Sport' hanno 'giocato' con il calciomercato del Milan Nel corso dell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', i giornalisti della 'rosea' hanno ipotizzato le possibili mosse, in entrata e in uscita, del Milan nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Non sono mancate le risposte sorprendenti su alcuni giocatori importanti per il Diavolo. Guarda il video 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, chi vendere e chi tenere? Modric certezza, Leao e Maignan rischiano

Milan, chi vendere e chi tenere? Modric certezza, Leao e Maignan rischianoSi avvicina la sessione estiva di mercato e il Milan inizia a pensare alla prossima stagione.

Pagelle Milan-Como 1-1: Leao segna, Modric disegna, Maignan sbagliaPAGELLE MILAN-COMO - Quando si dice che il calcio l'ha inventato il Diavolo probabilmente si pensava proprio a questa partita.

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Il Milan pensa al futuro: a un passo André, centrocampista brasiliano. I dettagliSoltanto un mese fa si è conclusa la sessione invernale del calciomercato, ma il Milan pensa al futuro. Il club di via Aldo Rossi è vicino ad André, centrocampista brasiliano del Corinthians. Le due ... ilmessaggero.it

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