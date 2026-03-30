Sbarco migranti il Tribunale di Salerno annulla terzo fermo della Geo Barents

Il Tribunale di Salerno ha annullato il terzo fermo della nave Geo Barents, operativa tra giugno 2021 e novembre 2024, di Medici Senza Frontiere. La decisione riguarda il sequestro del natante, avvenuto nel corso delle operazioni di sbarco migranti. La nave era stata sottoposta a fermo amministrativo in passato, ma questa è la terza volta che il tribunale ne dispone l’annullamento.

Il fermo, emesso nell’agosto 2024, era stato sospeso dal tribunale a settembre 2024 a seguito di un ricorso presentato da Msf Il Tribunale di Salerno ha annullato il terzo fermo per la nave Geo Barents, operativa tra giungo 2021 e novembre 2024, di Medici Senza frontiere. Il fermo, emesso nell’agosto 2024, era stato sospeso dal tribunale a settembre 2024 a seguito di un ricorso presentato da Msf. Il fermo in questione era il terzo dei 4 imposti alla Geo Barents ai sensi del Decreto Piantedosi (Decreto Legge n.12023). Introdotto nel gennaio 2023, il decreto ha stabilito restrizioni operative mirate e sanzioni per le navi civili di ricerca e soccorso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sbarco migranti, il Tribunale di Salerno annulla terzo fermo della "Geo Barents" Articoli correlati Migranti, il Tribunale di Salerno annulla il terzo fermo per la Geo BarentsIl Tribunale di Salerno ha annullato il terzo fermo per la nave Geo Barents, operativa tra giungo 2021 e novembre 2024, di Medici Senza frontiere. Migranti, altra sentenza pro Ong: annullato il terzo fermo per la Geo BarentsIl provvedimento giudicato illegittimo: “Spetta alle autorità provare le violazioni”. Aggiornamenti e notizie su Sbarco migranti il Tribunale di Salerno... Argomenti discussi: Dallo Sbarco in Sicilia alla guerra in Iraq | cos' è 82esima aviotrasportata che potrebbe combattere in Iran. Migranti, il Tribunale di Salerno annulla il terzo fermo per la Geo BarentsLa nave Geo Barents di Msf. (Foto: Archivio LaPresse) Il Tribunale di Salerno ha ... msn.com Migranti, il Tribunale dei minori ordina lo sbarco in Sicilia: Sea Watch vince il ricorsoQuattro giorni di navigazione, mare in tempesta, onde oltre i due metri. E a bordo ventitré bambini, due donne incinte, ottantaquattro persone che aspettano. Il governo italiano aveva assegnato come p ... lasicilia.it