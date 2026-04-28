Il tribunale di Massa ha annullato il provvedimento di fermo amministrativo della nave della ONG Open Arms, legato alla missione 106 nel Mediterraneo centrale. La decisione permette all'imbarcazione di riprendere le attività di salvataggio in mare. La ong ha commentato la sentenza affermando che salvare vite non costituisce un atto reato. La vicenda riguarda un provvedimento imposto dalla magistratura e riguarda le attività di soccorso nel mare mediterraneo.

La ong Open Arms ha vinto il ricorso contro il fermo amministrativo della propria nave omonima relativo alla missione 106 nel Mediterraneo centrale. Il Tribunale di Massa ha annullato il provvedimento, riconoscendo la piena legittimità dell’operato dell’Ong e riaffermando un principio fondamentale: il soccorso in mare non può essere sanzionato. La sentenza è stata resa nota dalla stessa ong con un comunicato. I fatti risalgono al settembre 2023. Durante la missione 106, Open Arms ha effettuato diverse operazioni di ricerca e di soccorso nel Mediterraneo centrale, portando in salvo complessivamente 178 persone che si trovavano in pericolo. Le operazioni si sono svolte in un contesto complesso e in rapido evolversi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il tribunale di Massa annulla il fermo della Open Arms. L'ong esulta: "Salvare vite non è reato"

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