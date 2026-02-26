Controlli nei centri revisione tra Acireale e Catania | irregolarità e denuncia

La polizia ha rafforzato i controlli su tutto il territorio provinciale per contrastare irregolarità nel settore della circolazione stradale. Nei giorni scorsi, il Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”, insieme al personale della Motorizzazione Civile di Catania, ha effettuato una serie di ispezioni nei centri autorizzati alla revisione dei veicoli. L’operazione aveva l’obiettivo di tutelare la sicurezza degli automobilisti, assicurare il rispetto delle norme e prevenire fenomeni di concorrenza sleale tra le attività del settore. Nel corso dei controlli, estesi dall’area di Acireale fino al territorio etneo, la squadra di polizia giudiziaria del compartimento di Catania ha riscontrato diverse irregolarità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

