Sistemati nei Centri di accoglienza i tre giovani afghani arrivati a Montesilvano e rimasti senza tutele
Tre giovani afghani arrivati a Montesilvano come minorenni sono stati trasferiti nei Centri di accoglienza dopo aver compiuto 18 anni. In passato, si erano trovati senza supporto alloggiativo, senza assistenza economica e con una conoscenza limitata della lingua italiana. Recentemente, sono state nuovamente aperte le strutture di accoglienza per loro, fornendo loro un luogo dove poter ricevere assistenza e supporto.
Per i tre giovani afghani arrivato da minorenni a Montesilvano e che ai 18 anni si erano trovati fuori dalla comunità di accoglienza senza alcun sostegno alloggio, sostegno economico e con scarsa conoscenza della lingua italiana, si sono riaperte le porte dei Cas (Centri di accoglienza.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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