Sistemati nei Centri di accoglienza i tre giovani afghani arrivati a Montesilvano e rimasti senza tutele

Tre giovani afghani arrivati a Montesilvano come minorenni sono stati trasferiti nei Centri di accoglienza dopo aver compiuto 18 anni. In passato, si erano trovati senza supporto alloggiativo, senza assistenza economica e con una conoscenza limitata della lingua italiana. Recentemente, sono state nuovamente aperte le strutture di accoglienza per loro, fornendo loro un luogo dove poter ricevere assistenza e supporto.