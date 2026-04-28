Negli ultimi due anni, il numero di centri privati dedicati all’accoglienza dei migranti è cresciuto del 109 per cento, passando da un numero inferiore a 96 strutture. In questo periodo, anche i centri di accoglienza straordinaria (CAS) hanno visto un aumento, con un incremento complessivo nei posti disponibili. Questi cambiamenti sono stati rilevati da ActionAid, che ha analizzato l’evoluzione del sistema di accoglienza nel nostro Paese.

? Cosa sapere ActionAid: i posti gestiti da privati aumentano del 109% tra il 2022 e 2024.. Il sistema CAS ospita 96.738 migranti con frequenti sovraffollamenti nelle strutture prefettizie.. I dati di ActionAid rivelano che nel 2024 il sistema pubblico italiano ha accolto 134.549 migranti, una quota pari allo 0,23% della popolazione residente, evidenziando come la gestione del fenomeno sia caratterizzata da un’emergenza programmata e da zone d’ombra nelle prefetture, tra cui spicca quella di Ravenna. L’analisi condotta dall’organizzazione, che ha incrociato i flussi con le rilevazioni di Openpolis attraverso oltre 70 richieste formali a ministeri e prefetture, dipinge un quadro in cui le scelte delle istituzioni pubbliche sembrano alimentare uno stato di crisi perenne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Migranti, il boom del profitto: crescono i centri privati e i CAS

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