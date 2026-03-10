Albania cosa c'entra il boom di trasferimenti nei centri migranti con il Referendum sulla giustizia

A fine febbraio, nel centro per il rimpatrio di Gjader in Albania si è verificata un’improvvisa e massiccia ondata di trasferimenti di migranti, senza precedenti. Questi spostamenti sono avvenuti in un contesto in cui si sta svolgendo un referendum sulla giustizia. La situazione ha attirato l’attenzione degli operatori locali e delle autorità, che hanno registrato un aumento notevole di movimenti nei centri di accoglienza.

A fine febbraio, nel centro per il rimpatrio di Gjader in Albania c'è stata un'ondata di trasferimenti senza precedenti. Circa 70 persone nel giro di quattro giorni. Da allora, come era prevedibile, diverse sono state rimandate in Italia. E il centrodestra non ha perso occasione per strumentalizzare queste decisioni nella campagna sul referendum.