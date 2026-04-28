Migranti – I contribuenti pagano i privati incassano

In Italia, l’accoglienza dei migranti comporta costi che vengono sostenuti dai contribuenti, mentre alcuni privati riescono ad ottenere entrate legate a questa situazione. Nonostante molte spese siano invisibili agli occhi, si tratta di un sistema che funziona con regole e controlli. La gestione dell’accoglienza coinvolge vari soggetti e risorse, senza che vi siano situazioni di totale assenza di controllo.

L’accoglienza migranti in arrivo nel nostro paese è un’accoglienza che non si vede ma che si paga. Non è un sistema fuori controllo. È un sistema abbastanza funzionante. Solo che funziona e bene solo per gli appalti. A Roma, come nel resto d’Italia, l’accoglienza rappresenta una vera e propria filiera economica. Lo Stato finanzia, le Prefetture bandiscono, i privati gestiscono. E i numeri lo dimostrano. Gare da milioni di euro, organizzazioni grandi ad introfularsi per poter operare, gestori sempre più strutturati. Nel frattempo il primo livello, quello dell’emergenza, che dovrebbe rappresentare una fase iniziale veloce e marginale, finisce invece per ospitare la maggioranza delle persone.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Migranti – I contribuenti pagano, i privati incassano Notizie correlate Leggi anche: Fisco, in Italia 52mila contribuenti con regimi agevolati: chi sono e quanto pagano davvero Prosciolti (per l’ennesima volta) gli indagati per il saluto romano ad Acca Larenzia: il conto, come sempre, lo pagano i contribuentiRoma, 20 feb – Ogni anno, il 7 gennaio, in via Acca Larenzia a Roma, un gruppo di persone si raduna davanti alla vecchia sede del Msi del quartiere... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dichiarazioni 2025, il paradosso del Fisco: oltre 11 milioni di italiani non pagano l’Irpef; Migrazioni, l’oscurantismo moderno: Perché la remigrazione è il salasso del XXI Secolo; Catone sostiene che i migranti pagano più tasse dell’americano medio. Fa flop il servizio affidato da Roma Capitale a Refugees Welcome Italia che consiste nel trovare romani disposti ad accogliere in casa gratuitamente migranti con regolare permesso di soggiorno. In tre mesi solo tre famiglie hanno dato disponibilità ad aprire la - facebook.com facebook Barca di migranti in avaria, l’incontro col pescatore sardo e i festeggiamenti in mare: «Avrei fatto la stessa cosa» x.com