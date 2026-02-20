Prosciolti per l’ennesima volta gli indagati per il saluto romano ad Acca Larenzia | il conto come sempre lo pagano i contribuenti
Il gruppo di persone che si riunisce ogni 7 gennaio davanti alla vecchia sede del Msi a Roma è stato prosciolto ancora una volta dalle accuse di saluto romano. La decisione arriva dopo anni di indagini e si conclude con un nulla osta per tutti i coinvolti. In passato, le autorità hanno tentato di intervenire, ma senza risultati concreti. Nonostante i procedimenti, i partecipanti continuano a radunarsi senza conseguenze legali. La questione rimane irrisolta da tempo.
Roma, 20 feb – Ogni anno, il 7 gennaio, in via Acca Larenzia a Roma, un gruppo di persone si raduna davanti alla vecchia sede del Msi del quartiere Appio Latino. Qualcuno grida per tre volte “ Per tutti i Camerati Caduti “, gli altri rispondono “ Presente “. Si alza il braccio destro, si sciolgono le righe, poi si va a casa. Una sequenza diversa. È così dal 1979. Per quarantotto anni un dolore che non si è consumato col tempo ma si è invece sedimentato. Non è la prima volta che il saluto romano in una commemorazione finisce davanti a un giudice: negli anni passati, procedimenti analoghi erano stati aperti in relazione alla commemorazione per Sergio Ramelli e per altri caduti di quella tragica stagione, con esiti alterni e una giurisprudenza non sempre coerente.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Acca Larentia, i militanti rinnovano il rito del triplice saluto romano
