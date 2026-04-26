In Italia, più di 52.200 contribuenti hanno scelto di aderire a regimi fiscali agevolati, secondo i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 relative all’anno d’imposta 2024, resi noti dal Dipartimento delle Finanze. Questi contribuenti rappresentano una parte significativa del panorama fiscale nazionale e i loro importi pagati vengono analizzati in dettaglio nel rapporto ufficiale.

In Italia oltre 52.200 contribuenti hanno usufruito di regimi fiscali agevolati, secondo i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 (anno d’imposta 2024) diffusi dal Dipartimento delle Finanze. Si tratta di una platea limitata rispetto ai circa 43 milioni di contribuenti italiani, ma rilevante per l’impatto economico e il dibattito che genera. Le agevolazioni fiscali rivolte a chi si trasferisce dall’estero si sono stratificate nel tempo, creando un sistema articolato che riguarda soprattutto contribuenti con redditi elevati. Parallelamente, negli ultimi anni sono stati introdotti interventi per ridurre la pressione fiscale generale, come la riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre e il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fisco, in Italia 52mila contribuenti con regimi agevolati: chi sono e quanto pagano davvero

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