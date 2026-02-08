Le visite ambulatoriali sono cresciute molto nel 2025 rispetto al 2019. Secondo i dati forniti dall’Ausl Romagna, sono state effettuate circa tre milioni di visite, un aumento significativo. La notizia arriva dopo le critiche del consigliere regionale Pietro Vignali, che aveva parlato di un grave deficit nel servizio. L’azienda sanitaria conferma la crescita e si difende dalle accuse, sottolineando che la situazione è migliorata.

Un aumento sensibile delle visite da parte di Ausl Romagna se confrontiamo il 2025 con il 2019. A dare i numeri è la stessa Ausl rispondendo al consigliere regionale Pietro Vignali che aveva accusato un grave deficit. "I dati riferiti alle prestazioni di specialistica ambulatoriale - spiegano da Ausl Romagna - rendono ragione dell’impegno che l’Azienda e i professionisti che vi operano hanno attuato per il recupero degli assetti produttivi al periodo prepandemico. A livello complessivo aziendale le prestazioni erogate nell’anno 2025 (visite e diagnostica) si assestano a volumi superiori all’anno 2019 passando da 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Visite ambulatoriali aumentate. Nel 2025 sono state tre milioni"

