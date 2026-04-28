Migranti a Gjader | ecco chi sono gli ospiti del centro in Albania che toghe e medici rispediscono in Italia liberi di delinquere

Da secoloditalia.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro di Gjader, in Albania, sono presenti migranti che sono stati respinti in Italia da giudici e medici, spesso senza ulteriori controlli o verifiche. Le autorità italiane hanno deciso di non trattenere alcuni di loro, pur considerandoli potenzialmente coinvolti in attività illecite, e li hanno lasciati liberi di muoversi. Le procedure di identificazione e le certificazioni mediche sono state al centro di contestazioni e di blocchi nelle procedure di rimpatrio.

Migranti: fermi rinnegati a suon di sentenze, inserimenti in Cpr e hub bloccati da certificati medici opinabili. E, su tutto, l’ufficializzazione di un paradosso giuridico, politico e culturale: soggetti liberi di delinquere a dispetto di fedine penali e decreti governativi, e in barba alla sicurezza di chi accoglie oltre ogni ragionevole dubbio. Uno stato dell’arte (dei pazzi) che il nostro giornale denuncia da tempo ormai, e che oggi torna in primo piano anche grazie a un servizio de Il Giornale che scoperchia un vaso di Pandora senza fine. Migranti, il paradosso di Gjader (e non solo). Un profluvio di casi e sentenze che, nell’analizzare...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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