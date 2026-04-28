Migranti a Gjader | ecco chi sono gli ospiti del centro in Albania che toghe e medici rispediscono in Italia liberi di delinquere

Nel centro di Gjader, in Albania, sono presenti migranti che sono stati respinti in Italia da giudici e medici, spesso senza ulteriori controlli o verifiche. Le autorità italiane hanno deciso di non trattenere alcuni di loro, pur considerandoli potenzialmente coinvolti in attività illecite, e li hanno lasciati liberi di muoversi. Le procedure di identificazione e le certificazioni mediche sono state al centro di contestazioni e di blocchi nelle procedure di rimpatrio.

Migranti: fermi rinnegati a suon di sentenze, inserimenti in Cpr e hub bloccati da certificati medici opinabili. E, su tutto, l’ufficializzazione di un paradosso giuridico, politico e culturale: soggetti liberi di delinquere a dispetto di fedine penali e decreti governativi, e in barba alla sicurezza di chi accoglie oltre ogni ragionevole dubbio. Uno stato dell’arte (dei pazzi) che il nostro giornale denuncia da tempo ormai, e che oggi torna in primo piano anche grazie a un servizio de Il Giornale che scoperchia un vaso di Pandora senza fine. Migranti, il paradosso di Gjader (e non solo). Un profluvio di casi e sentenze che, nell’analizzare...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti a Gjader: ecco chi sono gli ospiti del centro in Albania che toghe e medici rispediscono in Italia liberi di delinquere Migranti, Piantedosi: Centri in Albania potranno essere primi return hubs per l'Ue Notizie correlate Cpr in Albania, picco di 90 migranti a Gjader: il monitoraggio che smentisce il modello del governoCpr in Albania, 90 trattenuti nel centro di Gjader mentre pendono i rinvii alla Corte Ue: trasferimenti in aumento e rimpatri minimi Novanta persone... Leggi anche: Migranti in Albania, la verità di Gjader: centro funzionante e 536 profili pericolosi passati da lì. Meloni e FdI smascherano le bugie della sinistra Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Albania, i centri costosi e vuoti: promessi 36mila migranti, solo 83 rimpatri; Migranti, visita FdI in Albania. Kelany: 82 persone su 96 di capienza, Cpr Gjader a pieno regime; Ecco il video della visita al Cpr di Gjader in Albania della delegazione di Fdi; Assistenza e rimpatri. Va a pieno regime il centro per migranti aperto in Albania. Stupratori di minori, ladri armati e ricettatori. Ecco chi è recluso a Gjader (ma viene liberato)Le Corti d'Appello impongono che chi viene espulso e fa domanda d'asilo anche strumentale stia in Italia. Come cambia la norma Ue ... msn.com Meloni voleva mandare in Albania 36mila migranti l’anno, oggi brinda agli 83 rimpatri totali. Altro che pieno regime: ecco perché il sistema non funzionaIl flop del 'modello Albania': vuoto il centro di Gjader, trasferimenti inutili e incompatibili col diritto UE ... ilfattoquotidiano.it E sui migranti Sanchez sposa l'"opzione Albania" dopo aver criticato le scelte di Palazzo Chigi x.com Un missionario vicentino mal fianco dei migranti detenuti dall'Ice a Chicago. È lo scalabriniano padre Giovanni Bizzotto, originario di Rosà, responsabile per il Nord America dei Missionari di San Carlo - facebook.com facebook