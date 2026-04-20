In Albania, un centro di accoglienza per migranti è attivo e ha registrato il passaggio di 536 persone considerate pericolose. La questione dei migranti in Italia continua a essere al centro del dibattito pubblico, con le opposizioni che criticano la gestione e le politiche di rimpatrio. Nel frattempo, alcuni esponenti politici evidenziano come le affermazioni della sinistra sulla situazione siano smentite dai numeri e dai fatti concreti.

Migranti, accoglienza e rimpatri: siamo alle solite, ma in pochi lo dicono. Così, mentre le opposizioni continuano a sperare nel fallimento dell’Italia sul fronte del controllo dei flussi, la realtà dei fatti demolisce l’ennesima impalcatura ideologica della sinistra. A partire dal centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gjader, in Albania, che non solo è operativo, ma è pieno e perfettamente funzionante. Esattamente come annunciato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Migranti e centri in Albania, numeri contro narrazioni dem: 536 profili pericolosi. A confermare l’efficacia della struttura è stata una delegazione di Fratelli d’Italia in missione a Tirana al termine della visita di oggi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti in Albania, la verità di Gjader: centro funzionante e 536 profili pericolosi passati da lì. Meloni e FdI smascherano le bugie della sinistra

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