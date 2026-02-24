Il Teatro alla Scala premiato agli Oper! Awards | Miglior coro e Miglior prima assoluta

Il Teatro alla Scala ha ottenuto due premi agli Oper! Awards a causa delle sue performance eccezionali. La giuria ha riconosciuto il coro come il migliore e ha premiato la prima assoluta di un’opera innovativa. La decisione arriva dopo una stagione ricca di successi e di impegno artistico. Il riconoscimento dimostra il ruolo centrale del teatro nella scena operistica internazionale. La notizia si diffonde tra gli appassionati di musica classica.

La Scala di Milano è stata premiata agli Oper! Awards, il principale riconoscimento assegnato dai critici musicali tedeschi. Nel corso della cerimonia ufficiale, che si è tenuta il 23 febbraio a Ratisbona, il teatro ha ottenuto un doppio riconoscimento: quello per “Miglior coro”, guidato dal Maestro Alberto Malazzi, e quello per la “Miglior prima assoluta”, cioè Il nome della rosa di Francesco Filidei, andato in scena nei mesi di aprile e maggio 2025. Non sono le prime vittorie del teatro milanese agli Oper! Awards: già nel 2024 aveva ricevuto il premio per la “Migliore orchestra”. Quest’anno, il premio per il “Miglior coro” è stato ritirato da Alberto Malazzi, mentre quello per la “Miglior prima assoluta” è stato ritirato dal compositore Francesco Filidei e dalla librettista Hannah Dübgen. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Fifa The Best Awards 2025, Donnarumma premiato come miglior portiere Durante i FIFA The Best Awards 2025 a Doha, si sono assegnati i riconoscimenti ai migliori giocatori e alle migliori giocatrici dell’anno, celebrando le eccellenze del calcio mondiale.

Leggi anche: Bafta Awards 2026, sei premi per "One Battle After Another": miglior film e miglior regia

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Teatro alla Scala, spettatrice di 72 anni ha un malore, la Filarmonica interrompe il concerto; Il Teatro alla Scala ricorda Anna Razzi (1940-2026); Samsung e il Museo Teatrale alla Scala raccontano la Rivoluzione del Ring di Wagner tra visione, regia e tecnologia; Amplifon rinnova la partnership con il Teatro alla Scala di Milano.

Alla Scala due cicli completi dell’Anello del Nibelungo di WagnerAlla Triennale di Milano al via il Festival FOG; al Teatro degli Arcimboldi il musical Next to normal; a Perugia Igor Levit ... ilsole24ore.com

Sanremo 2026, chi è Timofej Andrijashenko: il primo ballerino della Scala che accompagna Patty PravoTimofej Andrijashenko è il primo ballerino della Scala che salirà sul palco di Sanremo 2026 insieme a Patty Pravo. dilei.it

In occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, il Teatro alla Scala ha contribuito partecipando attraverso i propri artisti ai principali momenti istituzionali e simbolici che hanno coinvolto la città. L’Orchestra del Teatro, diretta da Riccardo Chailly, ha inaugura - facebook.com facebook

Teatro alla Scala (@teatroallascala) / Posts / X x.com