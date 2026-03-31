Formula 4 fx il pilota palermitano Riccardo Orlando premiato a Sanremo e Montecarlo

Il pilota palermitano Riccardo Orlando è stato premiato a Sanremo e Montecarlo per la stagione 2025 in Formula 4 fx. La premiazione si è svolta nelle due località, riconoscendo il suo rendimento nel corso dell’anno. Ora si apre la stagione 2026, con Orlando pronto a competere nuovamente nel campionato di Formula 4 fx.

Riccardo Orlando pilota di F4 premiato a Sanremo e Montecarlo per la stagione 2025 in Formula 4 fx. Eccoci di nuovo qui con la stagione 2026. Intanto, questo weekend a Sanremo e Montecarlo si è celebrata la premiazione della eccellente stagione 2025 nella formula 4 fx con le prestigiose vittorie a Imola, Misano, Mugello e Magione. Vice campione italiano dietro ad un pilota straordinario, Liotti, pluricampione, giocandosi il titolo fino all'ultima gara! Per la stagione 2026 sarà la volta del campionato europeo di F4 Cez e delle 3 prove del campionato f4 a le Castellet in Francia, Vallelunga ed Imola. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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