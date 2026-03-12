Juventus per andare in Champions serve blindare la difesa | i numeri sulla retroguardia bianconera e tutti i dettagli

La Juventus punta a qualificarsi in Champions League e per farlo deve rafforzare la propria difesa. I numeri della retroguardia bianconera mostrano alcune criticità e dettagli da analizzare per migliorare le prestazioni. Spalletti sta lavorando per rendere più solida la linea difensiva in vista delle prossime sfide decisive. La squadra ha bisogno di risultati positivi per mantenere il suo obiettivo europeo.

Juventus, per la qualificazione in Champions League Spalletti deve blindare la difesa: i numeri sulla retroguardia bianconera e tutti i dettagli. La Juve deve ritrovare le proprie certezze difensive per blindare la corsa al quarto posto. Secondo l'analisi di Il Corriere dello Sport, la recente vittoria contro il Pisa ha rappresentato un segnale di ripartenza importante: i bianconeri sono tornati a chiudere una gara a porta inviolata dopo aver incassato ben 21 reti nelle precedenti otto sfide. Ora, lo snodo contro l'Udinese rappresenta il test fondamentale per dimostrare che la fragilità dell'ultimo periodo sia solo un lontano ricordo. ULTIMISSIME JUVE LIVE Le statistiche stagionali evidenziano una situazione altalenante.