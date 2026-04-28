Michelle Hunziker è stata coinvolta in una discussione pubblica riguardante una relazione sentimentale, definita da alcuni come un “pseudo amore”, e collegata a una storia con un attore. La presentatrice è prossima al ritorno in televisione con la prima edizione di Battiti Live Spring Edition. La vicenda è stata oggetto di commenti e articoli sui media, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Michelle Hunziker tornerà presto in televisione con la prima edizione di Battiti Live Spring Edition. In attesa del suo ritorno su Canale 5, la conduttrice svizzera ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi dov'è tornata a parlare del suo rapporto con Eros Ramazzotti e della sua nuova storia d'amore con Giulio Berruti. In merito al padre di sua figlia Aurora, Michelle Hunziker ha dichiarato le seguenti parole: "Eros è la mia persona preferita. Fa parte della mia vita, della mia famiglia, gli vorrò sempre bene, guai a chi me lo tocca. Siamo come fratelli e siamo collegati da un affetto profondo che si è evoluto nel tempo e che auguro a tutti quanti di poter vivere”.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Michelle Hunziker sotto accusa: “Un altro pseudo amore”, c’entra la storia con Giulio Berruti

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