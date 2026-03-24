Una coppia composta da una showgirl e un attore è stata immortalata per la prima volta insieme da fotografi di paparazzi. Le immagini mostrano i due mentre si trovano in un luogo pubblico, senza alcun tentativo di coprire la loro presenza. La presenza di fotografi conferma il loro incontro in pubblico, senza ulteriori dettagli sulla natura della relazione.

Le prime voci su Giulio e Michelle erano iniziate a circolare una decina di giorni fa, quando il gossip aveva svelato che si erano concessi un weekend romantico alle terme di Saturnia. Chi aveva avvistato i due in Toscana descriveva «una coppia affiatata, sorridente, molto attenta a non attirare troppo l’attenzione ma incapace di nascondere una forte intesa». Tra «passeggiate mano nella mano, sguardi voluttuosi e quel modo di parlarsi fitto fitto che appartiene a chi sta scoprendo l’emozione di un sentimento nuovo». Allora, però, mancava la pistola fumante: le foto insieme. Così come non avevamo immagini di un altro presunto avvistamento di coppia, una mini fuga romantica in Svizzera con cena e pernottamento in un hotel fatto di igloo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti «sono davvero una coppia»: le prime foto insieme

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