Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati avvistati mentre trascorrevano del tempo insieme a Marrakesh, accompagnati da amici e bambini. La coppia, che in passato ha avuto diverse occasioni di esposizione pubblica, ha deciso di condividere una vacanza in compagnia di persone vicine. Le immagini mostrano momenti di relax e convivialità, senza particolari dettagli su eventuali sviluppi futuri.

Milano, 8 aprile 2026 – Michelle Huinziker e Giulio Berruti fanno sul serio. Almeno a giudicare dal fatto che nelle vacanze di Pasqua appena terminate i due fossero in viaggio e non da soli, come una coppietta che si sta conoscendo, ma in gruppo e con anche le figlie minori della showgirl svizzera, Sole e Celeste. Insomma, vacanza da conoscenza già più che rodata. A rivelarlo, una foto pubblicata nei giorni scorsi, su Instagram, da Jonathan Kashanian che faceva parte della compagnia, insieme a Nunzia De Girolamo, Francesco Boccia e l’imprenditrice Elena Alberti. Più prole al seguito. Lo scatto racconta più di quello che mostra perché, a quanto pare, tra l’attore e odontoiatra romano classe 1984 e la showgirl svizzera classe 1977, il rapporto è tale da permettere la confidenza di un viaggio tra amici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti in vacanza insieme (con amici e bambini) a Marrakesh: storia a gonfie vele

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Michelle Hunziker e Giulio Berruti in vacanza insieme (con amici e bambini) a Marrakesh: storia a gonfie veleLa foto di gruppo (dai profili social di Jonathan Kashanian) mostra l’attore e odontoiatra romano e la showgirl svizzera, che avrebbero iniziato la loro frequentazione a dicembre ... ilgiorno.it

Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Pasqua insieme: arriva la prima foto social della nuova coppia, guardaInizialmente aveva fatto intendere sulle sue Storie di essere volata via solo insieme agli amici e alle due figlie minori, Sole e Celeste, 12 e 10 anni. Addirittura si diceva, chissà perché, che con l ... gossip.it

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, insieme a Marrakech. C’è la prima foto social (di gruppo) - facebook.com facebook