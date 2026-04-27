A quattro mesi dall'inizio della relazione, la conduttrice ha condiviso di sentirsi molto felice con l’attore con cui si frequenta. La coppia si è conosciuta circa quattro mesi fa e da allora ha mantenuto un profilo discreto. La conduttrice ha deciso di parlare pubblicamente della relazione, confermando il suo stato emotivo positivo. Finora, non sono state rivelate altre dettagli sulla loro storia o sui prossimi passi.

Dopo aver mostrato per la prima volta il fidanzato Giulio Berruti in una foto sui social, anche se in uno scatto di gruppo e non in un selfie, Michelle Hunziker ha ufficializzato nel salotto dell'amica Silvia Toffanin di star vivendo una fase di serenità al fianco dell'attore, dicendosi "molto felice" di questo amore nato un po' in sordina. Ospite di Verissimo nel corso del weekend, Michelle ha dovuto rispondere anche all'inevitabilmente domanda sull'amore, viste le numerose paparazzate al fianco di Berruti. Pur senza nominare il fidanzato né svelare troppo su questa frequentazione, la 49enne ha ammesso: "Sono felice, molto felice, ma i dettagli li metto in una cassaforte svizzera".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Michelle Hunziker rompe il silenzio sulla storia con Giulio Berruti: "Sono molto felice"

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