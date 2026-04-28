Michelle Hunziker c’è un nuovo amore? Parla lei

Recentemente, Michelle Hunziker ha parlato della sua vita sentimentale, lasciando trapelare alcune impressioni sui suoi sentimenti attuali. La showgirl ha condiviso alcune riflessioni sul suo stato d’animo e su eventuali novità riguardo a una relazione sentimentale. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un’intervista, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle circostanze specifiche.

Michelle Hunziker, il cuore riparte: c’è davvero un nuovo amore? Ecco cosa è emerso dalle sue parole. Michelle Hunziker non smette mai di far parlare di sé. E questa volta non c’entrano la televisione, i grandi show o i nuovi progetti professionali. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, c’è il suo cuore. Leggi anche Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip: ecco chi arriva Michelle ha rilasciato un’intervista al settimanale #Chi, parlando di Eros ed affermando: “Eros è la mia persona preferita. Fa parte della mia vita, della mia famiglia, gli vorrò sempre bene, guai a chi me lo tocca. Siamo come fratelli e siamo collegati da un affetto profondo che si è evoluto nel tempo e che auguro a tutti quanti di poter vivere”.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Michelle Hunziker ha un nuovo amore famoso: è passione con un attore (che oggi ha cambiato lavoro!)

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