È nato un nuovo amore | Michelle Hunziker e Giulio Berruti fotografati a cena insieme durante un lungo weekend d' amore

Durante un lungo weekend, Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati fotografati insieme a cena. La presenza dei due è stata catturata in diverse immagini pubblicate sui social, dove si nota la loro vicinanza durante l’appuntamento. Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono apparsi in compagnia l’uno dell’altra, mentre condividono momenti di intimità e conversazioni.

Michele Bravi: "Diventare padre? Ci penso spesso. Mi sento sempre fuori posto. Sogno di vincere un Oscar" Tra i due sarebbe in atto una conoscenza, ad affermarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia che è entrato in possesso, anche, di alcune foto dei due insieme in Toscana Sarebbe sbocciato un nuovo amore. La primavera che è alle porte avrebbe favorito il nascere di un legame amoroso tra Michelle Hunziker e il neo-single Giulio Berruti. L'attore e medico, finita la relazione con la politica Maria Elena Boschi (anche lei già accompagnata), avrebbe intrapreso una conoscenza serrata con la conduttrice. A rivelarlo è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. 🔗 Leggi su Today.it

Michelle Hunziker ha un nuovo amore: si dice sia bello, sexy e abbronzato! Ecco chi èMichelle Hunziker sembra aver archiviato definitivamente il capitolo sentimentale che l’aveva vista protagonista nei mesi scorsi.

Leggi anche: Il concorso di bellezza, l'età, le foto alle Maldive: la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Marco Predolin

Tutto quello che riguarda Michelle Hunziker.

Temi più discussi: Michelle Hunziker: Il Duetto Shock di Eros Ramazzotti e Alicia Keys su L'Aurora Riaccende Vecchie Fiamme Familiari?; Eros Ramazzotti, la vita privata: l’infanzia difficile, due mogli e l’amore (immortale) con Michelle Hunziker; La Hunziker scippa l’ex fidanzato alla politica più sexy d'Italia? - Gabriele Parpiglia; Eros Ramazzotti, la biografia e la carriera del ragazzo nato ai bordi di periferia e oggi tra i grandi della musica italiana.

Michelle Hunziker, nuovo amore (famoso) dopo Nino Tronchetti Provera: l’indiscrezioneLa bella conduttrice e showgirl svizzera sembrerebbe aver ufficialmente voltato pagina dopo la rottura con l’imprenditore: ecco cosa sta accadendo. libero.it

Michelle Hunziker ha di nuovo trovato l’amore? Le foto con l’attore fanno parlareDopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza all’estero al mare, con alcuni dei suoi migliori amici e delle sue migliori amiche, Michelle Hunziker è tornata in Italia dove a quanto pare, ad attenderla ... ultimenotizieflash.com

«Le foto parlano chiaro: tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti c’è un’intesa che lascia poco spazio ai dubbi. » Dopo aver chiuso la parentesi con Nino Tronchetti Provera, Michelle Hunziker sembra aver trovato un nuovo equilibrio nella sua vita privata. Sul web facebook