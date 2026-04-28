Michelin ha annunciato il lancio di due nuovi pneumatici estivi, Pilot Sport 5 Energy e Primacy 5 Energy, destinati a migliorare l’efficienza dei veicoli. Questi modelli sono stati progettati con l’obiettivo di ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO2. La presentazione ufficiale dei nuovi pneumatici avviene in un momento di attenzione crescente verso soluzioni più sostenibili nel settore automobilistico.

L'offerta di pneumatici estivi di Michelin si amplia con due nuove scelte votate all'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi. Si tratta di Pilot Sport 5 Energy e Primacy 5 Energy, presentati proprio nell'anno in cui il costruttore francese celebra 120 anni di presenza in Italia e che saranno costruiti nello stabilimento robotizzato all'avanguardia di Cuneo, il primo in Europa a utilizzare questa tecnologia. Se il Pilot Sport 5 Energy è pensato soprattutto per le vetture sportive e i Suv ad alte prestazioni, garantendo comunque una lunga percorrenza e una riduzione dei consumi, il Primacy 5 Energy è la soluzione ideale per Suv e vetture da famiglia, offrendo soprattutto grande sicurezza e minori emissioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Michelin presenta due pneumatici estivi per ridurre consumi ed emissioni

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