L’azienda celebra i suoi 120 anni in Italia presentando due nuove linee di pneumatici. Nel settore automobilistico, anche gli elementi più semplici come le gomme sono soggetti a continui sviluppi, influenzando consumi, sicurezza e prestazioni di guida. La scelta di nuovi modelli testimonia l’impegno nel rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione.

Anche ciò che sembra immutabile, nell’auto contemporanea, è chiamato a evolvere. La gomma è uno di questi elementi: semplice in apparenza, ma sempre più decisiva per consumi, sicurezza e piacere di guida. È da qui che Michelin riparte, celebrando 120 anni di presenza industriale in Italia con due nuove gamme: Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy. Oggi il mercato chiede tutto insieme: consumi ridotti, lunga durata, sicurezza sul bagnato, silenziosità e, per i prodotti più sportivi, anche precisione e piacere di guida. L’azienda francese sostiene di aver superato il tradizionale compromesso tra queste qualità. Il contesto è quello di un settore in profonda evoluzione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Michelin festeggia 120 anni in Italia con due nuove gamme di pneumatici

“Il futuro non si aspetta, si guida”. Michelin festeggia i 120 anni in ItaliaIl regalo per la ricorrenza è l'inaugurazione della linea robotizzata di Cuneo, unica in Europa.

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Temi più discussi: Michelin festeggia i 120 anni anni in Italia e lancia due nuovi pneumatici da record; Michelin festeggia i 120 anni in Italia con le novità Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5; Michelin celebra i 120 anni in Italia con due nuovi pneumatici prodotti nella fabbrica di Cuneo; Michelin festeggia i 120 anni in Italia con due nuovi pneumatici estivi.

Michelin festeggia i 120 anni anni in Italia e lancia due nuovi pneumatici da recordPrimacy 5 e Pilot Sport 5 energy, prodotti nell’impianto robotizzato di Cuneo, sono il suggello a un impegno che negli ultimi 5 anni ha portato investimenti ... repubblica.it

Michelin celebra 120 anni in Italia e lancia Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 EnergyMichelin festeggia i suoi 120 anni in Italia presentando Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy, pneumatici estivi: prestazioni, sicurezza ed efficienza. megamodo.com

Dalla Michelin due nuove gomme estive “made in Italy” Il produttore francese, che questo anno festeggia i 120 anni di presenza in Italia, ha presentato le nuove Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy. #MICHELIN - facebook.com facebook