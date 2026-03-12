La fibra riduce consumi ed emissioni

La diffusione della fibra ottica sta portando a una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra. Internet è diventato parte integrante della vita di ogni giorno, coinvolgendo attività come lavoro, scuola, streaming, acquisti e comunicazioni. La velocità e l’affidabilità della fibra migliorano l’esperienza online e influenzano diversi settori, rendendo più efficiente l’uso delle risorse digitali.

Internet è ormai una presenza costante nella vita quotidiana: lavoro, scuola, streaming, servizi pubblici, acquisti, comunicazione. In Italia oltre l'86% delle famiglie ha una connessione domestica e la domanda di connettività continua a crescere. Ma dietro la corsa del digitale c'è un tema spesso assente dal dibattito pubblico: il consumo energetico delle infrastrutture che rendono possibile tutto questo. Le reti di accesso fisse, cioè quelle che collegano abitazioni e imprese alla rete, in Italia assorbono oltre 550 GWh di energia all'anno. Una quota rilevante di questi consumi è ancora legata alle tecnologie in rame, che continuano a pesare molto sul fabbisogno energetico pur offrendo prestazioni inferiori rispetto alla fibra ottica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La fibra riduce consumi ed emissioni Articoli correlati Intelligenza artificiale e inquinamento: nel 2025 emissioni come New York e consumi d’acqua recordUn nuovo studio pubblicato su Patterns stima che nel 2025 l’IA abbia generato fino a 79,7 milioni di tonnellate e consumato fino a 764 miliardi di... Torbiere artiche: mantenere l’acqua alta riduce le emissioni di CO?Le torbiere naturali rappresentano tra i più importanti depositi di carbonio del pianeta. Amazing New V12 Lamborghini Countach Limited Edition Supercar #cars #automobile #supercars #lambo