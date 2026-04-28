Michele Menchetti al Cas di San Marco | viabilità da rivedere

Un incontro tra il rappresentante comunale e i residenti si è svolto presso il Cas di San Marco, incentrato sulla viabilità nella zona. Durante l’iniziativa, i cittadini hanno segnalato problemi legati al traffico e alla congestione intorno alla Questura. La discussione ha portato alla richiesta di rivedere le misure attuate finora per migliorare la circolazione e la sicurezza in quell’area.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Michele Menchetti a l Cas di San Marco: viabilità da rivedere. I cittadini fanno notare il caos intorno alla Questura. Allarme palme in città, stanno morendo e nessuno se ne occupa. «Eh sì, neppure l’area intorno alla Questura risulta immune da incuria e spazzatura. Le grate per le bici sono seminascoste, quasi gettate là tra l’erba e qualche alberello, resta lo “scheletro” di un telaio senza una ruota e senza padrone. Il bar davanti alla Questura ha pure tirato giù la saracinesca e chi fa la fila dall’alba per il permesso di soggiorno non ha un luogo dove fare il bisognino. Qua e là bottiglie e lattine, carte e cartacce lasciate nei pressi dell’Istituto vicino.🔗 Leggi su Lanazione.it

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