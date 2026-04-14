Un rappresentante locale ha visitato il quartiere Cas del Pionta e ha sottolineato la necessità di aumentare i pattugliamenti a piedi nelle strade della zona. Durante l’incontro, ha anche evidenziato l’importanza di rispettare le regole di convivenza civile per migliorare la sicurezza e la vivibilità del quartiere. La richiesta è stata rivolta alle autorità competenti, che sono state invitate a intervenire per affrontare le criticità segnalate.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Michele Menchetti al Cas del Pionta: “N el quartiere servono pattugliamenti a piedi e il rispetto delle regole di convivenza civile”. “Ogni volta che viene segnalato un problema, arrivano le volanti della Municipale o della Polizia, ma è raro vedere un agente scendere a vedere cosa realmente è accaduto o sta accadendo. Non basta il giro dell’isolato in automobile per bloccare lo spaccio di droga, evidente anche in pieno giorno, sia a Saione sia a San Donato. Le telecamere di sorveglianza ci sono, ma chi spaccia se ne frega”. Inizia così l’incontro tra i cittadini e il consigliere comunale Michele Menchetti al Cas del Pionta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Michele Menchetti al Cas del Pionta: “Nel quartiere servono pattugliamenti a piedi e il rispetto delle regole di convivenza civile”

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