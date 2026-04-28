Il biopic su Michael Jackson ha incassato 217 milioni di dollari, ma ha ricevuto molte critiche. La pellicola è stata oggetto di commenti sia positivi che negativi, spesso concentrandosi sulla rappresentazione della vita dell’artista. Tuttavia, non sono stati approfonditi gli aspetti legali e giudiziari legati alle accuse contro di lui. La macchina giudiziaria non compare nel film, nonostante le controversie che lo hanno coinvolto nel corso degli anni.

Che abbia incassato 217 milioni di dollari cambia poco “Michael” è stato stroncato dalla critica giustamente, spesso però anche per le ragioni sbagliate. Cito, tra le tante, la recensione di Peter Bradshaw sul Guardian, secondo la quale il film sarebbe stato censurato e ripulito dalle parti più “disturbanti”, e anche, sempre sul Guardian, quella di Jesse Hassenger, che parla di un “biopic codardo”. Idem Forbes, sul “dark side” rimosso, e il Washington Post, e tante altre testate. Non in quanto il film sia brutto (sembra un costoso karaoke in cosplay), piuttosto perché è disturbante aver lasciato fuori ciò che disturbava, solo che parliamo di due “disturbanti” diversi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Michael Jackson: il mostro che manca nel biopic è la macchina giudiziaria

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Michael, il film su Michael Jackson di Antoine Fuqua, ha un obiettivo preciso: raccontare Jackson evitando qualunque controversia e lettura più critica. Per carità: c'è la sua infanzia, e c'è anche il rapporto con il padre. Ma mancano tante cose. Qualcuno dirà: ar x.com