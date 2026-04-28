Il film Michael viene descritto come un'opera che si limita a un approccio agiografico, senza tentare di approfondire o uscire da una rappresentazione idealizzata del soggetto. La critica rivolta al film evidenzia come questa scelta impedisca di esplorare aspetti più complessi o controversi, mantenendo una narrazione che si ferma a una semplice celebrazione. La pellicola, quindi, non si spinge oltre il ritratto positivo e senza sfumature del protagonista.

C’è un problema di fondo nella visione e nella conseguente critica dietro un film come Michael. La necessità spasmodica di veder rappresentate le diatribe legali, le questioni oscure e mai veramente risolte dietro alle accuse e ai processi di violenza che hanno avvolto la figura del re del pop negli ultimi decenni di vita non trova un riscontro nel suo biopic musicale. Ma è un riscontro che, già in partenza, non ci sarebbe stato. Il film si ferma al Bad Tour e a concerto del 1988 a Wembley, lo spettacolo che lo consacrò come la più grande star mondiale del Novecento. Quella di veder rappresentate le accuse, le presunte violenze e molestie è quindi una richiesta senza riscontro, insensata e quanto meno singolare.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Michael è cinema agiografico che non osa andare oltre

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