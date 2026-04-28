Dopo cinque settimane di pausa, la Formula 1 torna in pista con il Gran Premio di Miami, la più lunga della stagione 2026, a causa della cancellazione dei GP di Bahrain e Arabia Saudita. Tra i protagonisti della gara ci sarà Antonelli, il pilota che ha già vinto due volte questa stagione e che ora punta a conquistare il suo terzo successo consecutivo. La competizione si svolgerà sul circuito cittadino di Miami, noto per le sue curve lente e le alte temperature.

La Formula 1 torna in pista dopo cinque settimane di pausa — la più lunga della stagione 2026 — provocata dalla cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita. Si riparte da Miami, dove il leader del Mondiale è un nome italiano di 19 anni: Andrea Kimi Antonelli, che con le due vittorie consecutive di Shanghai e Suzuka è diventato il più giovane pilota a guidare la classifica dell’era moderna, battendo il record che apparteneva a Lewis Hamilton dal 2007. La Mercedes domina, la Ferrari insegue, McLaren e Red Bull cercano la svolta. Il GP di Miami 2026 è il quarto round e, come da nuovo regolamento, c’è anche la Sprint Race al sabato. Vediamo orari, classifica e favoriti.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - F1, GP Miami 2026: Antonelli torna in pista, può fare tris?

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