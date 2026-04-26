Tradimento accettato come Nikki Glaser: definizione e significato psicologico Secondo la dottoressa Elisa Stefanati, psicoterapeuta EMDR presso Poliambulatorio Aesthe Medica di Ferrara, «il caso Nikki Glaser apre indubbiamente riflessioni e dibattiti attuali e delicati. Quando parliamo di relazione aperta entriamo nel campo delle forme di legame non monogame consensuali. Più che l’etichetta, conta il significato che questa scelta assume nelle dinamiche della coppia. Una coppia non è definita solo dall’esclusività sessuale, ma da accordi espliciti e impliciti, confini e modalità di regolazione emotiva. In questa prospettiva, la relazione aperta diventa una configurazione in cui il vincolo affettivo principale coesiste con esperienze sessuali esterne, condivise e negoziate».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nikki Glaser trova eccitante il pensiero che il suo fidanzato la tradisca: «Mi piace che il mio ragazzo piaccia alle altre donne. Purché siano avventure una notte». L'analisi della psicoterapeuta sulle dinamiche delle coppie aperte

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