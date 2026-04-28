Metti il turbo al Parco Desio torna la staffetta organizzata dai Madracs
Al Parco Ardito Desio di Udine torna l’evento di corsa organizzato dai Madracs, chiamato “Metti il turbo”. Per un'ora, i partecipanti si cimentano in una staffetta dedicata a una causa benefica. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi della primavera nella zona, attirando appassionati di corsa e volontari. La manifestazione si svolge in un clima di allegria e collaborazione, con la partecipazione di numerosi sportivi locali.
Un'ora di corsa per una nobile causa. Torna al Parco Ardito Desio di Udine uno degli appuntamenti più attesi della primavera friulana. Il 23 maggio 2026, l'Asd Madracs Udine darà il via a una delle giornate più coinvolgenti dell'anno con la 9ª edizione di “Metti il Turbo 12x1h”: dodici ore.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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